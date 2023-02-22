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Санкт-Петербург
Профиль пользователя MayNeo

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фото #2 пользователя MayNeo

О себе

-Последний год жил в Дубае и Турции, теперь жду родственных душ в Питере

-Много симпатичных подружек, поэтому ищу себе больше друга, кто тоже пишет музыку в стиле трэп и намерен стать звездой)

По остальным увлечениям нишевая парфюмерия, спорт, тусовки, маркетинг, бизнес и еще оч много чего

Если ты увидел этом описании себя, и тебя тоже тянет к ярким необычным эмоциям, новым вершин, и киношной жизни наполненной крутыми переживаниями - пиши)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
друга/подругу вместе делать трэп

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
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