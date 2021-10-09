Не прочь составить компанию погонять на роликах)) составлю компанию бегунье на утро, вечер! Люблю пообщаться по душам!)) может что интересненького расскажу!))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры

Москва → прогуляться, перекусить На берег реки Москвы со стороны Рублево!кто со мной?)

Санкт-Петербург → собрать компанию На чемпионат России по мотогонкам и картингу в Игоре драйв

Москва → Другое Прекрасно провести время на open air ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ. 😎

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