Санкт-Петербург
Профиль пользователя MaXXXLav
О себе
Не прочь составить компанию погонять на роликах)) составлю компанию бегунье на утро, вечер! Люблю пообщаться по душам!)) может что интересненького расскажу!))
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры
События пользователя
Участие в других событиях
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