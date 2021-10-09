Санкт-Петербург
Профиль пользователя MaXXXLav

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О себе

Не прочь составить компанию погонять на роликах)) составлю компанию бегунье на утро, вечер! Люблю пообщаться по душам!)) может что интересненького расскажу!))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

На чемпионат России по мотогонкам и картингу в Игоре драйв

Москва → прогуляться, перекусить

На берег реки Москвы со стороны Рублево!кто со мной?)

Москва → прогуляться, перекусить

Потусить на Воробъевых горах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vlados88
Москва → Другое

Прекрасно провести время на open air ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ. 😎

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