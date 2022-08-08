Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maxxx03
О себе
Катаюсь на велике,сноуборде, плаваю)
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
потусить, весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
Москва → Другое
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
Санкт-Петербург → Другое
На каток , посидеть где-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово сходить на пикник в парке
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь
Москва → Другое
Выпить вина в ресторане
Москва → Другое
Давай знакомиться ! ( только парни)
Москва → Другое
Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?
Москва → Другое
Квест ужастик
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по разным местам
Москва → Другое
Ищу игроков на квест Resident evil 25.06 в 18:30 :)
Санкт-Петербург → Другое
не отказалась бы от прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?
Санкт-Петербург → Другое
Поснимать фото и видео контент 😁
Москва → Другое
ДЭПО три вокзала
Санкт-Петербург → Другое
прогуляться по паркам послезавтра
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