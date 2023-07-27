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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maximyc

фото пользователя Maximyc

О себе

Я играю на гитаре всякую фигню. Служу по мобилизации. Жду дембеля.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📺 Политика🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Тоже спорить люблю. Особенно на филосовские темы.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

хочу общаться на любые интересные темы : о философии, психологии, об отношениях

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя BabyPossum

Новосибирск → пообщаться

Что в этой жизни удивляет вас больше всего?

Откликнулись 2 участника

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