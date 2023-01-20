О себе

А теперь немного лирики)))

Я простой, обычный парень без понтов и закидонов,С/О не ищу , здесь только для общения! Таксикозом и др.фигней не страдаю, поэтому с предложениями провести вечер за вознаграждение и т. д. не ко мне. Благодарю за понимание