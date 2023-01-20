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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Max81

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О себе

А теперь немного лирики)))
Я простой, обычный парень без понтов и закидонов,С/О не ищу , здесь только для общения! Таксикозом и др.фигней не страдаю, поэтому с предложениями провести вечер за вознаграждение и т. д. не ко мне. Благодарю за понимание

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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