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Санкт-Петербург
А теперь немного лирики)))
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Max81
О себе
А теперь немного лирики)))
Я простой, обычный парень без понтов и закидонов,С/О не ищу , здесь только для общения! Таксикозом и др.фигней не страдаю, поэтому с предложениями провести вечер за вознаграждение и т. д. не ко мне. Благодарю за понимание
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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