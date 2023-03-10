Санкт-Петербург
Профиль пользователя Matviets

фото пользователя Matviets

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить куда-нибудь

Сочи → прогуляться, перекусить

Посетить аквапарк «Галактика»

Сочи → активный отдых

Совместный отдых, экскурсии

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dana_vol
Сочи → Другое

Скучно одной отдыхать, составишь компанию?

маленькое фото пользователя Hdka
Сочи → Другое

Пофоткать друг,друга

маленькое фото пользователя Tanya1998
Сочи → Другое

Прилетаю в Адлер 13 июля. Ищу компанию для прогулок

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.