Санкт-Петербург
Профиль пользователя Matth

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О себе

Скромный, спокойный. Недавно переехал, ищу новых друзей/подруг. Люблю готовить

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Покататься на велосипеде у финского залива

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

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