Санкт-Петербург
Профиль пользователя Matth
О себе
Скромный, спокойный. Недавно переехал, ищу новых друзей/подруг. Люблю готовить
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Санкт-Петербург → Другое
Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам
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