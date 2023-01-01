⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя MatOrient

фото пользователя MatOrient

О себе

Учусь на направлении «арабская филология» на Востфаке СПбГУ.
Владею английским. Изучаю арабский, французский. Скоро ещё буду учить турецкий.
Играю в теннис, катаюсь на горных лыжах, хожу в спортзал. Да и в целом, люблю прогулки, особенно по лесам и горам.
Очень люблю музыку. Умею играть на гитаре (и аккордами, и фингерстайлом), по мере возможности осваиваю и электрогитару. В прошлом играл на скрипке.
Что касается музыки, которую я слушаю, то она очень разнообразна. Я определенно люблю рок - особенно русский (Алиса, Наутилус, Кино, Пикник, Мечтать и т.д.). Обожаю французскую музыку- особенно Милен Фармер. А так, в общем и целом, я много что слушаю.
Много путешествую, что собственно я и люблю делать.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🎮 Видеоигры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя AnastasiaPro
маленькое фото пользователя Nailya2809
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя Vita9
маленькое фото пользователя Aleksandra23
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя Kapellan
маленькое фото пользователя YuliaTuk
маленькое фото пользователя Nastya34
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Mikhailovna
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя malinna_pnff
маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя mary_ranskaya
маленькое фото пользователя Mari88
маленькое фото пользователя Vorontsova_VV

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам