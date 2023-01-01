О себе

Учусь на направлении «арабская филология» на Востфаке СПбГУ.

Владею английским. Изучаю арабский, французский. Скоро ещё буду учить турецкий.

Играю в теннис, катаюсь на горных лыжах, хожу в спортзал. Да и в целом, люблю прогулки, особенно по лесам и горам.

Очень люблю музыку. Умею играть на гитаре (и аккордами, и фингерстайлом), по мере возможности осваиваю и электрогитару. В прошлом играл на скрипке.

Что касается музыки, которую я слушаю, то она очень разнообразна. Я определенно люблю рок - особенно русский (Алиса, Наутилус, Кино, Пикник, Мечтать и т.д.). Обожаю французскую музыку- особенно Милен Фармер. А так, в общем и целом, я много что слушаю.

Много путешествую, что собственно я и люблю делать.