Санкт-Петербург
Профиль пользователя MatOrient
О себе
Учусь на направлении «арабская филология» на Востфаке СПбГУ.
Владею английским. Изучаю арабский, французский. Скоро ещё буду учить турецкий.
Играю в теннис, катаюсь на горных лыжах, хожу в спортзал. Да и в целом, люблю прогулки, особенно по лесам и горам.
Очень люблю музыку. Умею играть на гитаре (и аккордами, и фингерстайлом), по мере возможности осваиваю и электрогитару. В прошлом играл на скрипке.
Что касается музыки, которую я слушаю, то она очень разнообразна. Я определенно люблю рок - особенно русский (Алиса, Наутилус, Кино, Пикник, Мечтать и т.д.). Обожаю французскую музыку- особенно Милен Фармер. А так, в общем и целом, я много что слушаю.
Много путешествую, что собственно я и люблю делать.
Был в сети на прошлой неделе
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