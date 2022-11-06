⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Matfom

фото пользователя Matfom
фото #2 пользователя Matfom
фото #3 пользователя Matfom
фото #4 пользователя Matfom

О себе

Вопрос «Хто я» всегда прибивает
Если кратко в 18 лет в один день купил билет и улетел работать в заполярье, жил монголом по России пару лет, последние несколько месяц живу дома в спб и планирую оставаться тут
Люблю танцевать, шутить, смеяться, могу выпить, но не крепкое, книги, историю, свою профессию

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию
Идей много, реализация подкачивает

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.