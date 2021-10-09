Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mashka95

фото пользователя Mashka95

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Есть тут свободные в будни днем?)

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу ходить в зал. Одной скучно) в Спирит Чертаново

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Завести близких друзей✨

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя ag11rl
Москва → Другое

сапы в сб или вскр

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

маленькое фото пользователя Natasha.89
Санкт-Петербург → Другое

Ищу простого доброго общения..

маленькое фото пользователя Lepr
Санкт-Петербург → Другое

Хочу споров и интересных дискуссий

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

В боулинг!

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

маленькое фото пользователя Ivi78
Москва → Другое

Погулять в парке выходные, поболтать на легкие темы)

маленькое фото пользователя Oxana31
Москва → Другое

Гоу кататься на велике или роликах)

маленькое фото пользователя Patch
Москва → Другое

Пригласить на обнимательную встречу

маленькое фото пользователя annakern1
Санкт-Петербург → Другое

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

маленькое фото пользователя Anna.s.i
Москва → Другое

найти подруг, для души, с которыми можно быть собой , поржать

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Куда нибудь сходить прогуляться

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