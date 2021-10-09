Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mashka95
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
создать женское комьюнити!
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Обзавестись новыми знакомствами
Москва → Другое
сапы в сб или вскр
Москва → Другое
Лето и движ 🫶
Санкт-Петербург → Другое
Ищу простого доброго общения..
Санкт-Петербург → Другое
Хочу споров и интересных дискуссий
Москва → Другое
В боулинг!
Санкт-Петербург → Другое
Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲
Москва → Другое
Погулять в парке выходные, поболтать на легкие темы)
Москва → Другое
Гоу кататься на велике или роликах)
Москва → Другое
Пригласить на обнимательную встречу
Санкт-Петербург → Другое
Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)
Москва → Другое
найти подруг, для души, с которыми можно быть собой , поржать
Москва → Другое
Куда нибудь сходить прогуляться
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