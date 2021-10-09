Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

Москва → прогуляться, перекусить Хочу ходить в зал. Одной скучно) в Спирит Чертаново

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Есть тут свободные в будни днем?)

Москва → Другое Куда нибудь сходить прогуляться

Москва → Другое найти подруг, для души, с которыми можно быть собой , поржать

Москва → Другое Гоу кататься на велике или роликах)

Москва → Другое Погулять в парке выходные, поболтать на легкие темы)

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.