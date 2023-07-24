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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Masha_D

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О себе

Я мама двоих детей, хочу завести друзей, не хватает общения. Нравится путешествовать, очень добрая и отзывчивая.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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