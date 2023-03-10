Санкт-Петербург
Профиль пользователя Masha_A

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О себе

Танцую бачату, работаю, люблю всякие движухи)

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

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Снять видяху / клип или записать трек

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Санкт-Петербург → Другое

Поиграть на гитаре, попеть

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