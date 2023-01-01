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Санкт-Петербург
Люблю настолки и днд, из музыки предпочитаю фолк,рок, некоторые виды металла, постпанк,
Санкт-Петербург
Профиль пользователя MaryRaven
О себе
Люблю настолки и днд, из музыки предпочитаю фолк,рок, некоторые виды металла, постпанк,
В хорошую погоду можно и погулять :)
Рисую в блокнотах
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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