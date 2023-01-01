Санкт-Петербург

Профиль пользователя MaryRaven

О себе Люблю настолки и днд, из музыки предпочитаю фолк,рок, некоторые виды металла, постпанк,

В хорошую погоду можно и погулять :)

Рисую в блокнотах

Была в сети на прошлой неделе

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