Санкт-Петербург
Профиль пользователя mary_ranskaya
О себе
Люблю прогулки, активный отдых (сапборд, велопрогулки, самокаты), также, буду очень рада походу в ресторан, картинную галерею, музей, на выставку, концерт и т.д.
В целом хочется познакомиться с новыми людьми, так как в последнее время не хватает живого общения. В перспективе хочется завести полноценную дружбу, поддерживать друг друга, делиться всем, смотреть вместе фильмы, посещать новые места, фотографироваться.
Работаю в стандартном графике 5/2, также, посещаю спортзал 2-3 раза в неделю (помогает разгрузиться после работы).
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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