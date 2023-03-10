Люблю прогулки, активный отдых (сапборд, велопрогулки, самокаты), также, буду очень рада походу в ресторан, картинную галерею, музей, на выставку, концерт и т.д. В целом хочется познакомиться с новыми людьми, так как в последнее время не хватает живого общения. В перспективе хочется завести полноценную дружбу, поддерживать друг друга, делиться всем, смотреть вместе фильмы, посещать новые места, фотографироваться. Работаю в стандартном графике 5/2, также, посещаю спортзал 2-3 раза в неделю (помогает разгрузиться после работы).

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆

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