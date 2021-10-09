Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mary_jane
О себе
Увлечена работой, отчасти трудоголик. Соответственно времени свободного мало, но все стараюсь тратить с пользой. С удовольствием схожу на рок-концерт, на концерт классической музыки с рок-репертуаром, в театр. Летом люблю вылазки на природу, веревочные парки. Люблю умеренные физнагрузки: велосипед, тренировки 2-3 раза в неделю.
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Ищу подругу
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Ищу простого доброго общения..
Собрать компанию на пикник
Погулять по финскому заливу
Погнали плавать на сапах на выходных!
Велопрогулка
Собрать компанию друзей с общими интересами
Ищу друзей для ярких летних воспоминаний
С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам
Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)
Ищу подругу в Питере))
Ищу подругу 🤭попить пива😁 хочу взаимную дружбу без гордыни )
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.