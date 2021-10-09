Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mary_jane

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О себе

Увлечена работой, отчасти трудоголик. Соответственно времени свободного мало, но все стараюсь тратить с пользой. С удовольствием схожу на рок-концерт, на концерт классической музыки с рок-репертуаром, в театр. Летом люблю вылазки на природу, веревочные парки. Люблю умеренные физнагрузки: велосипед, тренировки 2-3 раза в неделю.

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Развлечься

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Natasha.89
Санкт-Петербург → Другое

Ищу простого доброго общения..

маленькое фото пользователя Monamurrk
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию на пикник

маленькое фото пользователя Viona
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по финскому заливу

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
Санкт-Петербург → Другое

Погнали плавать на сапах на выходных!

маленькое фото пользователя Astazhi
Санкт-Петербург → Другое

Велопрогулка

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию друзей с общими интересами

маленькое фото пользователя ekkkaterina
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей для ярких летних воспоминаний

маленькое фото пользователя Morkovka
Санкт-Петербург → Другое

С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам

маленькое фото пользователя Katya007
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)

маленькое фото пользователя Write
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу в Питере))

маленькое фото пользователя Margoshaaa
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу 🤭попить пива😁 хочу взаимную дружбу без гордыни )

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