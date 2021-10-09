Увлечена работой, отчасти трудоголик. Соответственно времени свободного мало, но все стараюсь тратить с пользой. С удовольствием схожу на рок-концерт, на концерт классической музыки с рок-репертуаром, в театр. Летом люблю вылазки на природу, веревочные парки. Люблю умеренные физнагрузки: велосипед, тренировки 2-3 раза в неделю.

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам

Санкт-Петербург → Другое Погнали плавать на сапах на выходных!

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

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