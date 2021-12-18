Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maruska1787

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О себе

Немного спорта, немного хобби. Изучаю английский. Люблю интересные беседы. Веселые компании.
И чай с печеньками, и бар с коктейляи)
Сама по себе скромна, но, когда расслабляюсь, весела и активна😅

Профиль обновлён 9 февраля 2023 г.

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