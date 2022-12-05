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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maru92

фото пользователя Maru92

О себе

Активная, открытая и общительная.
Люблю знакомиться с разными людьми, поэтому ищу компанию сходить в театр, на выставки и просто прогуляться.
Велик, бег, йога, путешествия

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу сходить на выставку "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"

маленькое фото пользователя Mari_mar
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pualine

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

пойти на концерт Zoloto

Откликнулось 5 участников

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