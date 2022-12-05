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Санкт-Петербург
Активная, открытая и общительная.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maru92
О себе
Активная, открытая и общительная.
Люблю знакомиться с разными людьми, поэтому ищу компанию сходить в театр, на выставки и просто прогуляться.
Велик, бег, йога, путешествия
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа
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