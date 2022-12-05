Санкт-Петербург

Профиль пользователя Maru92

О себе Активная, открытая и общительная.

Люблю знакомиться с разными людьми, поэтому ищу компанию сходить в театр, на выставки и просто прогуляться.

Велик, бег, йога, путешествия

Была в сети две недели назад

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