Приветик! 💗 Меня зовут Маша, мне 22 года Я в отношениях- интересует общение только с девушками! Я очень творческий человек, сколько себя помню- всю жизнь рисую. В последнее время я рисую в основном на IPad, чаще всего для себя, но бывает беру заказы (даже поработала с известными блогерами и стримерами) Нереально вкусно готовлю, лучше всего у меня получаются итальянские и индийские блюда. У меня тонкий вкус, поэтому я люблю ходить в хорошие рестораны и открывать для себя новые вкусовые ощущения. Увлекаюсь эзотерикой и восточными религиями. Практикую таро, руны. Сейчас играю в: Valorant; Star Rail Ещё у меня есть классная собака- Бенни, с которой я занимаюсь Аджилити и каждый день тренируюсь) ❌ не пью, не курю Очень сильно хочу найти подругу с которой мне будет комфортно! Я немного стеснительная и будет круто, если в первое время мы будем общаться в интернете 👉👈

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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