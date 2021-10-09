Всем привет. Меня зовут Марина , переехала в Питер неделю назад. Безумно хочу найти друзей в новом для меня городе Меломан, однако есть треки , которые слушать совсем не могу. Безумно люблю ходить в кино, театр, гулять и наслаждаться моментом. Обожаю иностранные языки, мне интересно общаться с людьми, которые говорят на английском

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.