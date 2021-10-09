Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marquezz

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фото #2 пользователя Marquezz

О себе

Всем привет. Меня зовут Марина , переехала в Питер неделю назад.
Безумно хочу найти друзей в новом для меня городе


Меломан, однако есть треки , которые слушать совсем не могу.
Безумно люблю ходить в кино, театр, гулять и наслаждаться моментом.
Обожаю иностранные языки, мне интересно общаться с людьми, которые говорят на английском

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя Shamil
Санкт-Петербург → Другое

Давай просто сходим куда-нибудь

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу 🥹❤️

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Poli24
Санкт-Петербург → Другое

Адекватные подруги, пишите

маленькое фото пользователя Alvin
Санкт-Петербург → Другое

Я тоже хочу подружиться :)

маленькое фото пользователя AlexSher
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

маленькое фото пользователя R1na
Санкт-Петербург → Другое

Давай будем идти, пить кофе и курить.

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