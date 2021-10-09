Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marquezz
О себе
Всем привет. Меня зовут Марина , переехала в Питер неделю назад.
Безумно хочу найти друзей в новом для меня городе
Меломан, однако есть треки , которые слушать совсем не могу.
Безумно люблю ходить в кино, театр, гулять и наслаждаться моментом.
Обожаю иностранные языки, мне интересно общаться с людьми, которые говорят на английском
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Давай просто сходим куда-нибудь
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Хочу найти подругу 🥹❤️
Сходить в бар
Адекватные подруги, пишите
Я тоже хочу подружиться :)
Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)
Давай будем идти, пить кофе и курить.
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