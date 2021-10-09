Санкт-Петербург
Профиль пользователя MarMikh
О себе
Жизнелюбивый социофоб, потихоньку развиваю социальные навыки, чтобы не зарастать мхом (так вышло, что наработанные тяжким трудом горизонтальные связи остались в универе, и пришло время опять выползать из-за печки и искать новые).
Живу я в пригороде, брожу по лесам и болотам. Увлекаюсь краеведением, историей, рисую, режу по дереву, немного фотографирую, пламенный садовод с профильным образованием. Несмотря на эльфийские хобби, по характеру жизнерадостный урук-хай, громко разговариваю в общественных местах, глупо шучу, грязно ругаюсь по ситуации и вытираю руки об штаны. Почему-то нравлюсь животным, детям, старичкам и городским сумасшедшим, но иногда хочется поговорить с кем-нибудь ещё)
Из спортивного люблю велосипед, лыжи и падать с роликов. В музыке предпочитаю классику и натив, но слушаю примерно всё. Не курю и не люблю запах табака, но если ветер не в мою сторону - курите на здоровье) Внимательный и рассудительный слушатель, уважаю чужие взгляды и мнения, не страдаю снобизмом, доводилось слышать, что неплохо шучу и хорошо мариную шашлык)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Новые знакомства это так прекрасно
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Погулять, пофотографировать тебя
Побродить по городу,перекусить.
Найти подружку
Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆
Велопрогулка
Сходить в музей
Собрать компанию друзей с общими интересами
В поисках компании для совместного досуга!
Ищу подругу в Питере))
Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.
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