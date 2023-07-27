⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marmelab

фото пользователя Marmelab

О себе

Работаю удаленно, переехала недавно. Ищу себе друзей. Разносторонний человек, интересует все

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу людей для работы балтором)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь сходить развеется

маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя k.kate.j
маленькое фото пользователя krisVorozh
маленькое фото пользователя Petricor
маленькое фото пользователя poposha.a.v
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя bgdnval

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🖐🏻

Откликнулось 37 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя dima10
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя mary_ranskaya
маленькое фото пользователя Alino4kago
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя Nastya2301
маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Skittles
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя Nata227
маленькое фото пользователя Ksyusha95
маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
маленькое фото пользователя Alex1993
маленькое фото пользователя Aleksandra23
маленькое фото пользователя wwikk

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам