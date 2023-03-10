Санкт-Петербург
Профиль пользователя marmel

фото пользователя marmel

О себе

Люблю хип хоп, реп и хард кор))
Катаюсь на сноуборде, лонгборде.
Люблю вино, кино, выставки, не люблю аниме и прочее
Еще не люблю читать )))

Профиль обновлён 20 февраля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя Layla
Санкт-Петербург → Другое

я хочу общения

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

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