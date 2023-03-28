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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marko_Martini
О себе
Люблю и в ресторан, концерт,кино сходить и на лыжах покататься и грибы пособирать в лесу .
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Участие в других событиях
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