Был в сети вчера

Хочу общаться?!! Где моя родственная душа??!

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

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