Санкт-Петербург
Профиль пользователя MariyaS

фото пользователя MariyaS
фото #2 пользователя MariyaS
фото #3 пользователя MariyaS
фото #4 пользователя MariyaS
фото #5 пользователя MariyaS
фото #6 пользователя MariyaS
фото #7 пользователя MariyaS
фото #8 пользователя MariyaS

О себе

Ищу друзей, совсем недавно переехала

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Так же за прогулки

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.