Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mariya_curlyboss

фото пользователя Mariya_curlyboss
фото #2 пользователя Mariya_curlyboss

О себе

✅люблю сходить в новое кафе или в ресторанчик, хочу больше играть в настолки, читать люблю, но читаю редко, очень нравится просто ходить по городу, искать новые интересные места. Хотелось бы найти подругу для теплого общения. Замужем.

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть в кафе

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.