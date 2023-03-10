Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mariya_curlyboss
О себе
✅люблю сходить в новое кафе или в ресторанчик, хочу больше играть в настолки, читать люблю, но читаю редко, очень нравится просто ходить по городу, искать новые интересные места. Хотелось бы найти подругу для теплого общения. Замужем.
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
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