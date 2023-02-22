Санкт-Петербург
Профиль пользователя marishh
О себе
Готова на любой движ! Кафе, клубы, театры, выставки и музеи, главное, найти человека, с которым было бы комфортно и легко.
Переехала в Питер год назад и все общение осталось дома. Знаю много интересных мест, и готова узнать еще больше. Ты со мной?)
Выпить кофе в эстетичной кофейне и сделать сотню фоток, легко! Гулять весь вечер по городу, обсуждать все на свете, покурить кальян или сходить на вечеринку
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
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