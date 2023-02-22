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Санкт-Петербург
Профиль пользователя marishh

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О себе

Готова на любой движ! Кафе, клубы, театры, выставки и музеи, главное, найти человека, с которым было бы комфортно и легко.

Переехала в Питер год назад и все общение осталось дома. Знаю много интересных мест, и готова узнать еще больше. Ты со мной?)

Выпить кофе в эстетичной кофейне и сделать сотню фоток, легко! Гулять весь вечер по городу, обсуждать все на свете, покурить кальян или сходить на вечеринку

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу новые знакомства, эмоции❤️

Участие в других событиях

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Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
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я не мэстный, помоги мне🥲
маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружку, которая за любой движ!
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