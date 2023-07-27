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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marina97

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О себе

Меня зовут Марина мне 26 лет . Планирую приехать в Питер на 4 дня . Ищу хорошего собеседника . Кто знает Питер

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу людей с кем можно познакомиться в питере

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