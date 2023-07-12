Открытый, искренний человек, быстро раскрываюсь при общении. Хорошо развито мышление, умею слушать и слышать) стараюсь становится лучше, для этого хожу к психотерапевту, открываю много нового о себе и уже меняюсь) Лгбт френдли Магическим мышлением( астрология и пр) не обладаю, слушаю аудиокниги, в основном науч-поп. Много времени уделяла общению, но как вы понимаете в связи с последними событиями все разъехались и теперь мне одиноко. Хотела бы тут с найти теплого общения, а потом и дружбу)

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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