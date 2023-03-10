Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marin4k

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О себе

Привет 👋🏻

Переехала в новый район на Пионерку, ищу друзей с кем можно хорошо провести время, будь это прогулка или поход в бар. Работаю дома, от чего общения еще больше не хватает. Буду Рада новым знакомствам)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Настольный теннис

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Brgr
Санкт-Петербург → Другое

Настольный теннис

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12
Санкт-Петербург → Другое

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

маленькое фото пользователя Novaartgos
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настольный теннис.

маленькое фото пользователя Mirza
Санкт-Петербург → Другое

Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь

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