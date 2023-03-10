Привет 👋🏻 Переехала в новый район на Пионерку, ищу друзей с кем можно хорошо провести время, будь это прогулка или поход в бар. Работаю дома, от чего общения еще больше не хватает. Буду Рада новым знакомствам)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

Санкт-Петербург → Другое Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.