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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mariigol

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О себе

Работаю в интернет-магазине, но не удалённо
Занимаюсь верховой ездой, есть велосипед, но катаюсь редко. Хочется найти компанию, съездить на пикник

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги

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Пикник в парке или ближайшем пригороде.
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