Люблю пешие прогулки, настольные игры, животных. Могу и на выставку сходить, и в лес за грибами. Не люблю кальян и споры о политике

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

📺 Политика ✝️ Религия

Санкт-Петербург → пообщаться О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.