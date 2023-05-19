Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marie
О себе
Люблю пешие прогулки, настольные игры, животных. Могу и на выставку сходить, и в лес за грибами. Не люблю кальян и споры о политике
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊
Санкт-Петербург → Другое
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Поесть вкусной шавермы
Санкт-Петербург → Другое
Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу
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