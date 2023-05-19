Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marie

фото пользователя Marie
фото #2 пользователя Marie

О себе

Люблю пешие прогулки, настольные игры, животных. Могу и на выставку сходить, и в лес за грибами. Не люблю кальян и споры о политике

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться на выходных

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Какие-то баги (

Санкт-Петербург → пообщаться

О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Санкт-Петербург → Другое

Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Bad1X
Санкт-Петербург → Другое

Поесть вкусной шавермы

маленькое фото пользователя Tatyana34
Санкт-Петербург → Другое

Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.