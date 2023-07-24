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Санкт-Петербург
В один момент,глядя на людей,понимаешь, что не хватает рядом своего человека)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maricremo
О себе
В один момент,глядя на людей,понимаешь, что не хватает рядом своего человека)
Боюсь упустить шансы открыть для себя много нового)
Ищу друзей)
Люблю играть, читать, смотреть и слушать. Готова стать прекрасным другом.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
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Участие в других событиях
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