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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maricremo

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О себе

В один момент,глядя на людей,понимаешь, что не хватает рядом своего человека)
Боюсь упустить шансы открыть для себя много нового)
Ищу друзей)
Люблю играть, читать, смотреть и слушать. Готова стать прекрасным другом.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

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🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 292 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть шакшуку / найти друзьяшек

Откликнулось 7 участников

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