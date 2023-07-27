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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Marick

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О себе

Увлекаюсь финансами и саморазвитием, занимаюсь спортом немного, хожу на площадку, люблю поболтать))

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 📺 Политика

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Сходить во вьетнамский ресторан
Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Прогуляться, пообщаться, попить кофе
Екатеринбург → пообщаться
Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)
Екатеринбург → пообщаться
Движ или сидеть дома?
Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое
Какая твоя любимая книга?)
маленькое фото пользователя Anaesthesia
Екатеринбург → Другое
Предлагаю погулять вечером🥺
маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )
маленькое фото пользователя whathaveubecome
Екатеринбург → Другое
прогуляться
маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое
Буду рада новым друзьям :)
маленькое фото пользователя Lerneri
Чебоксары → Другое
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое
Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят
маленькое фото пользователя Olga00
Пермь → Другое
Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста ☺️🙌
маленькое фото пользователя Sashika
Екатеринбург → Другое
Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29
маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое
Погулять,встретиться
маленькое фото пользователя Mosya
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, пообщаться, посмеяться
маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое
Назови три основных принципа успешных отношений
маленькое фото пользователя Ayutik
Москва → Другое
Коммуникабельная девушка желает пообщаться
маленькое фото пользователя Skapola
Санкт-Петербург → Другое
О длительных отношениях и семье
Екатеринбург → Другое
Познакомиться,погулять,сходить в кино…
Екатеринбург → Другое
Расскажи как прошел твой день?✨
маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое
Расскажите , какой смотрели фильм , и понравился ли вам он?)
маленькое фото пользователя Irishka165
Екатеринбург → Другое
Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂
Санкт-Петербург → Другое
Помнишь школьные анкеты?
Екатеринбург → Другое
Провести время
маленькое фото пользователя Enlfeed
Санкт-Петербург → Другое
Пишите пообщаемся
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