Привет, я студент, обучаюсь лаковой миниатюрной живописи, так что могу пояснить за народное искусство) Пишу статьи, выступаю на различных конференциях Так же работаю на обычной работе для студентов, тут ничего интересного) Люблю тру крайм, читаю книги на тему работы психологов-криминалистов Но не только, книги разные люблю, в основном научпоп и хорроры Хорроры это вообще моя страсть, люблю их в любом формате

Профиль обновлён 4 декабря 2022 г.

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