Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mariaaa

фото пользователя Mariaaa

О себе

Занимаюсь спортом, люблю путешествия, прогулки по городу, поездки загород.

Доброжелательна, уважаю чужие личные границы.

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя PivAss
Санкт-Петербург → Другое

Бар/1703 ждём всех

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