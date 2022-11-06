Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maria_Galitskaya
О себе
Мне 26 ерс олд
Закончила магистратуру, работаю на удаленке, на этом мои успехи фсё))
Очень не хватает общения сейчас :с
Люблю гулять, выставки, музеи, интересные локации, современные пространства. Есть идея собрать большую компанию и поиграть в настолки, либо очень круто провести время за каким-то другим интересным делом, вот сейчас думаю ворваться на стендуп компанией (31.08 вписывайся тоже)
И еще очень сильно люблю пиво и дискутировать на разные темы. Возможно я душнила, будьте бдительны)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Пофотографирую красиво тебя!
Завести друзей
Weekend chill out
В поиске компании
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Собрать компанию)
Ищу классных ребят для душевного общения;)
Го вместе отдыхать?)
Найти компанию
Идей много, реализация подкачивает
Посмотреть кино под открытым небом
выпить крафта в баревиче
«Птичка нашептала» Сегодня ночью куча тусовок в городе, ищу компанию)
Погода позволяет выезать на природу, поехали!:)
Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей
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