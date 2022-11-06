Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maria_Galitskaya

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О себе

Мне 26 ерс олд
Закончила магистратуру, работаю на удаленке, на этом мои успехи фсё))
Очень не хватает общения сейчас :с
Люблю гулять, выставки, музеи, интересные локации, современные пространства. Есть идея собрать большую компанию и поиграть в настолки, либо очень круто провести время за каким-то другим интересным делом, вот сейчас думаю ворваться на стендуп компанией (31.08 вписывайся тоже)
И еще очень сильно люблю пиво и дискутировать на разные темы. Возможно я душнила, будьте бдительны)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообщаться и на стендупчик

Участие в других событиях

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