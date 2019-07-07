Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maria_che

фото пользователя Maria_che
фото #2 пользователя Maria_che
фото #3 пользователя Maria_che
фото #4 пользователя Maria_che
фото #5 пользователя Maria_che
фото #6 пользователя Maria_che
фото #7 пользователя Maria_che
фото #8 пользователя Maria_che

О себе

Люблю жизнь)
Мне нравится культурный досуг, юмор, путешествовать, совершать длинные прогулки на природе (особенно в горах!), приобретать новый опыт, делиться радостью)

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.