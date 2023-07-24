⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maria345

фото пользователя Maria345

О себе

Ищу новые знакомства и подруг. Прогуляться, потанцевать, сходить в кино или театр.

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, сходить в кино, на прогулку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек в Москве

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Alina2408

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Carbonium

Москва → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя s.v.e.t.a

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг для душевного общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mari007

Москва → прогуляться, перекусить

Новые знакомства, интересные встречи, прогулки с ответственными людьми

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Viskas

Москва → прогуляться, перекусить

Найдись подруга дорогая! Чайник горячий, печенье свежее.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя AngelaD

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию веселых и добрых друзей❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Бар🍹 , танцы 💃 Общение и веселье 🙂 встречаемся в Субботу 28 !!!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя kristusha

Москва → сходить на мероприятие

хочу сходить на макана сегодня!!

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нашей большой компании❤️

Откликнулось 7 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Была бы Рада встрече

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ksenia01

Москва → прогуляться, перекусить

Кто нибудь желает сходить в кальяную ? Подружиться ?🌷

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alenyshka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках искренних друзей/подруг☺️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sergie

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на танцы (для новичков, шаффл, научимся вместе))

Откликнулись 4 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

погулять в следующие выходные на день города

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ki.ra

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу / прогулка, кафе

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Artemius
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя Sargeroth
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя Dr.SM
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
маленькое фото пользователя Mikhailovna
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя Yuliya_qaz
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя AnastasiaPro
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя hotoln
маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя Asya26
маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Gasta

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам