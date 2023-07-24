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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maria345
О себе
Ищу новые знакомства и подруг. Прогуляться, потанцевать, сходить в кино или театр.
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие
События пользователя
Участие в других событиях
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