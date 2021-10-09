Санкт-Петербург
Профиль пользователя Maria2317

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О себе

Привет)
Ищу подруг с которыми можно сходить в бар, выставку или на хороший фильм.
В свободное время хожу в бассейн, слушаю подкасты про квантовую физику и читаю

Профиль обновлён 7 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Прогуляться

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С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя klasnuchiy
Санкт-Петербург → Другое

погулять, потусить, поесть, да что угодно

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