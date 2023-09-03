⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mari_sha001

фото пользователя Mari_sha001

О себе

Привет)
Я скорее позитивный человек, но не лишена сарказма, порой там, где не надо. Учусь, танцую, пою, люблю спорт, но часто ленюсь им заниматься😅

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📺 Политика😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Переехала в Питер совсем недавно, ищу новые знакомства😊

маленькое фото пользователя Rezvich
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя bgdnval

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🖐🏻

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя yushaaak

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу себе подружку 😋

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя elizavethh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружек 🥰

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Dr.SM
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
маленькое фото пользователя Arfa_of_spock
маленькое фото пользователя Enerdgi
маленькое фото пользователя Elizaveeta
маленькое фото пользователя Alex1993
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя hotoln

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам