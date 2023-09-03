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Санкт-Петербург
Привет)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mari_sha001
О себе
Привет)
Я скорее позитивный человек, но не лишена сарказма, порой там, где не надо. Учусь, танцую, пою, люблю спорт, но часто ленюсь им заниматься😅
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📺 Политика😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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