Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mari88
О себе
Занимаюсь фитнесом, танцы , играю в настольный теннис , люблю долгие пешие прогулки ,работаю ведущей мероприятие , пожтому днем и в будни много свободного времени , обожаю путешествовать и вкусно поесть 😁
Живу с мч
Не хватает новых знакомств и целеустремленных дам)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
В поиске родственной души:3
Найди подруг
Ищу новых подруг
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
В поиске компании
Общаться и дружить
Прогуляться по весеннему Петербургу
Weekend chill out
Ищу подружек🖐🏻
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗
Сходить в бар
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
Гулять в выходные
Поужинать в кафе)
Сходить в тир
Давай будем идти, пить кофе и курить.
Посмотреть кино под открытым небом
Твоя будущая классная подружка🌸
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