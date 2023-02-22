Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mari88

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О себе

Занимаюсь фитнесом, танцы , играю в настольный теннис , люблю долгие пешие прогулки ,работаю ведущей мероприятие , пожтому днем и в будни много свободного времени , обожаю путешествовать и вкусно поесть 😁
Живу с мч
Не хватает новых знакомств и целеустремленных дам)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять /вкусно поесть )

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу , порадоваться теплу )

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя Anxel
Санкт-Петербург → Другое

В поиске компании

маленькое фото пользователя Oliva
Санкт-Петербург → Другое

Общаться и дружить

маленькое фото пользователя Kristi_13
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по весеннему Петербургу

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя VitaminD
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя Annushk_a
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя Allaaa
Санкт-Петербург → Другое

Поужинать в кафе)

маленькое фото пользователя Wwettt
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в тир

маленькое фото пользователя R1na
Санкт-Петербург → Другое

Давай будем идти, пить кофе и курить.

маленькое фото пользователя Kira20
Санкт-Петербург → Другое

Посмотреть кино под открытым небом

маленькое фото пользователя olyaasonne
Санкт-Петербург → Другое

Твоя будущая классная подружка🌸

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