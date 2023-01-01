О себе

Я люблю заниматься творчеством: рисую, готовлю кондитерку, изготавливаю сережки, леплю всякие фигурки. Мне нравится кататься на велосипеде, гулять, ходить по ТЦ, смотреть кино/аниме/сериалы, слушать музыку.



Я довольно спокойный и немного стеснительный человек. Но могу открыто пообщаться на многие темы.