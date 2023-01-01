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Санкт-Петербург
Я люблю заниматься творчеством: рисую, готовлю кондитерку, изготавливаю сережки, леплю всякие фигурки. Мне нравится кататься на велосипеде, гулять, ходить по ТЦ, смотреть кино/аниме/сериалы, слушать музыку.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margo_Unicorn
О себе
Я люблю заниматься творчеством: рисую, готовлю кондитерку, изготавливаю сережки, леплю всякие фигурки. Мне нравится кататься на велосипеде, гулять, ходить по ТЦ, смотреть кино/аниме/сериалы, слушать музыку.
Я довольно спокойный и немного стеснительный человек. Но могу открыто пообщаться на многие темы.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
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