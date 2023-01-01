⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margo_Unicorn

фото пользователя Margo_Unicorn

О себе

Я люблю заниматься творчеством: рисую, готовлю кондитерку, изготавливаю сережки, леплю всякие фигурки. Мне нравится кататься на велосипеде, гулять, ходить по ТЦ, смотреть кино/аниме/сериалы, слушать музыку.

Я довольно спокойный и немного стеснительный человек. Но могу открыто пообщаться на многие темы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Nina_L
маленькое фото пользователя Asya26
маленькое фото пользователя Rinasion
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя MarMikh
маленькое фото пользователя Alex1993
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя Dark_Lips
маленькое фото пользователя Natasha.89
маленькое фото пользователя Ravana
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя Caterina
маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Tata8998
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя Dariya.M
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя malinna_pnff
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя ms_ananasina

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам