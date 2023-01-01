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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margo_q
О себе
Со мной живут две замечательные собаки, я люблю японский автопром и преподаю биологию, справляясь с тяготами жизни
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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