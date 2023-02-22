Всем привет! Я меломан, люблю разное направление в музыке, в больших случаях даже не знаю кто поет песню, просто слушаю и кайфую. Начинающий смм-специалист который стремиться работать удаленно и не быть привязанной к месту. Всегда была очень активной и в больших случаях выберу активный отдых. Не хожу по барам и клубам, практически не пью потому что просто перестало быть интересным. А если и выпью то очень редко по настроению, в меру и в зависимости от компании( но звать меня побухать не стоит). В планах начать путешествовать по России пока, даже начиная с небольших 4-х дневных туров. Тянет в горы сейчас и на природу, но есть один минус уже очень боюсь насекомых🤣незадача ага. В последнее время надоела это суета, город, пришло походу время желания уехать от суеты)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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