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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margarita.x_x

фото пользователя Margarita.x_x

О себе

Приступим
Я ISTJ T, если вам это интересно.
Люблю музыку, это именно то, что сопровождает меня каждый день. Немного рока, немного инди, много много металла, но я не часто слушаю классику, хотя она тесно связана со мной, но почему-то классика навевает грусть.
Увлекаюсь играми на ПК и ПС4/5 (выживание, хорроры, приключенческие боевики, RPG), если вы предложите, я могу составить вам компанию
Катаюсь на мото и авто, здесь тоже не прочь составить компанию:))
Много работаю, редко куда либо выбираюсь, но делаю это при любой возможности.
Вкусы у меня весьма специфичные но думаю на все найдется ценитель
Пишите🙃

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро✝️ Религия🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Matfom

Санкт-Петербург → собрать компанию

Идей много, реализация подкачивает

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя TamuNami

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти таких же отринутых обществом фриков

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя manny

Санкт-Петербург → пообщаться

Эх вот бы активный чятик.....

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Denchenso

Санкт-Петербург → пообщаться

Общение на любые темы с разумными обитателями этого приложения

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя AlekNemalevich

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять без конкретных целей, зайти куда нибудь поесть, в кино.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя sb15

Санкт-Петербург → пообщаться

Заголовок не может быть короче 15 символов

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя faf1rain

Зеленоград → пообщаться

Ищются люди которые засиживаются в Asserro corsa cpmpitizione, поделятся опытом.

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Bahtiyar

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найдём что нибудь

Откликнулся 1 участник

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