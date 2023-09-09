О себе

Приступим

Я ISTJ T, если вам это интересно.

Люблю музыку, это именно то, что сопровождает меня каждый день. Немного рока, немного инди, много много металла, но я не часто слушаю классику, хотя она тесно связана со мной, но почему-то классика навевает грусть.

Увлекаюсь играми на ПК и ПС4/5 (выживание, хорроры, приключенческие боевики, RPG), если вы предложите, я могу составить вам компанию

Катаюсь на мото и авто, здесь тоже не прочь составить компанию:))

Много работаю, редко куда либо выбираюсь, но делаю это при любой возможности.

Вкусы у меня весьма специфичные но думаю на все найдется ценитель

Пишите🙃