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Санкт-Петербург
Приступим
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margarita.x_x
О себе
Приступим
Я ISTJ T, если вам это интересно.
Люблю музыку, это именно то, что сопровождает меня каждый день. Немного рока, немного инди, много много металла, но я не часто слушаю классику, хотя она тесно связана со мной, но почему-то классика навевает грусть.
Увлекаюсь играми на ПК и ПС4/5 (выживание, хорроры, приключенческие боевики, RPG), если вы предложите, я могу составить вам компанию
Катаюсь на мото и авто, здесь тоже не прочь составить компанию:))
Много работаю, редко куда либо выбираюсь, но делаю это при любой возможности.
Вкусы у меня весьма специфичные но думаю на все найдется ценитель
Пишите🙃
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро✝️ Религия🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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