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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margarita1

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О себе

Привет! Меня зовут Рита, хочу начать общаться, гулять, дружить. Мне нравится музыка, игры, танцы. Надеюсь мы найдем общий язык!

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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