Всем привет Меня зовут Маргарита мне 20 лет живу в Санкт Петербурге Люблю животных гулять ходить куда нибудь музыку слушать поп слушаю русскую музыку Родителей нет они погибли

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

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