Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margaret2003

фото пользователя Margaret2003

О себе

Всем привет
Меня зовут Маргарита мне 20 лет живу в Санкт Петербурге
Люблю животных гулять ходить куда нибудь музыку слушать поп слушаю русскую музыку
Родителей нет они погибли

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

О чем нибудь)

Участие в других событиях

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может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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Пойдем гулять?😃

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Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

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Покататься.

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