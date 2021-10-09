Санкт-Петербург
Профиль пользователя Margaret2003
О себе
Всем привет
Меня зовут Маргарита мне 20 лет живу в Санкт Петербурге
Люблю животных гулять ходить куда нибудь музыку слушать поп слушаю русскую музыку
Родителей нет они погибли
Профиль обновлён 27 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Найди подруг
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Первый день тут , есть живые люди рядом ?
Пойдем гулять?😃
Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы
Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?
Пообщаться на разные темы. Найти новых знакомых.
Как провести выходные ?
Напиться и забыться ☺️
Покататься.
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