Санкт-Петербург
Профиль пользователя ManyaVi
О себе
Люблю активный отдых.
Занимаюсь любительским спортом (танцы, акробатика)
Слушаю разную музыку.
Профиль обновлён 27 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро
События пользователя
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