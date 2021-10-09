Санкт-Петербург
Профиль пользователя ManyaVi

фото пользователя ManyaVi
фото #2 пользователя ManyaVi

О себе

Люблю активный отдых.

Занимаюсь любительским спортом (танцы, акробатика)

Слушаю разную музыку.

Профиль обновлён 27 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, познакомится

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

активно провести время (спорт )

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу пообщаться

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