Санкт-Петербург
Профиль пользователя Manusha

фото пользователя Manusha
фото #2 пользователя Manusha

О себе

Я активист по жизни . Сидеть дома не мой конёк.
За любую движуху)

Профиль обновлён 3 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

маленькое фото пользователя Ural
Челябинск → Другое

Быть добру

маленькое фото пользователя Zohan
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на машине вечером ночной Питер

маленькое фото пользователя Bad1X
Санкт-Петербург → Другое

Поесть вкусной шавермы

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